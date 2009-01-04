МЗС: у секторі Газа залишаються українські громадяни

В Україні глибоко занепокоєні подальшою ескалацією військових дій в секторі Газа, жертвами якої стали також і діти, жінки та літні люди. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, на сьогодні в секторі Газа залишилося 278 осіб, в т.ч. 196 дітей, які є громадянами України.

«Україна стурбована реальною загрозою їхньому життю і безпеці», - зазначив В.КИРИЛИЧ.

«Продовження кровопролиття в секторі Газа може призвести до масштабної гуманітарної катастрофи з непередбачуваними наслідками для всіх учасників ізраїльсько-палестинського конфлікту», - наголосив речник МЗС.

На його думку, сторонам необхідно виявити політичну волю і відповідальність для якнайшвидшого припинення бойових дій, аби запобігти подальшому стражданню мирного населення в регіоні.

«Україна виходить з того, що єдиним способом розв’язання конфлікту на Близькому Сході є його мирне врегулювання», - додав В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня Ізраїль почав наземну операцію в секторі Газа, щоб запобігти обстрілу своєї території. Вторгненню передував тиждень повітряних бомбардувань. За цей час в анклаві загинули понад 400 осі, понад 2 тисячі дістали поранення.