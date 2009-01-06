Міноборони Грузії оголосило призов контрактників

Міноборони Грузії в понеділок оголосило призов контрактників на військову службу строком на чотири роки, передає агентство "Новини-Грузія".

На контрактну службу призиваються всі бажаючі громадяни Грузії у віці до 35 років, які мають відповідне здоров`я.

Міноборони обіцяє протягом чотирьох років особам, прийнятим на контрактну службу, високу платню, обмундирування і харчування, а також безкоштовне медобслуговування. Крім того, контрактники матимуть соціальні і правові пільги.

Охочі поступити на контрактну службу повинні пройти реєстрацію у військових мобілізаційних центрах у містах і районних центрах.

Кількість контрактників, що підлягають набору, не називається.