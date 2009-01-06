Ізраїльські війська оточили місто Газа

У секторі Газа триває військова операція ізраїльських військ. Як повідомляє Радіо Свобода, армія з трьох боків оточила місто Газа, але поки не починає штурму - щоб уникнути великих втрат при можливих бойових діях у міських умовах.

Напередодні Ізраїль відкинув миротворчу ініціативу Європейського Союзу, з якою виступили президент Франції Ніколя Саркозі і міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберг.

Ізраїльське командування підтвердило втрату трьох солдатів, які загинули в результаті помилки: вогонь по своїх відкрив ізраїльський танк. 20 солдатів дістали поранення.

За десять днів операції Ізраїль втратив убитими 5 військовослужбовців. Кількість убитих палестинців, за даними медиків, перевищує 550.