Новообраний міністр фінансів США запевнив у непохитності своєї позиції щодо санкцій проти РФ

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Новий міністр фінансів США Стівен Мнучин заявляє, що санкційна політика Вашингтона щодо Москви залишатиметься на нинішньому рівні.

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«Нинішні санкційні програми залишаються чинними», – заявив Мнучин 14 лютого на брифінгу у Білому домі.

Цю позицію підтвердив і речник Білого дому Шон Спайсер, наголосивши, що в санкційній політиці США щодо Росії наразі нічого не змінюється.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сенат США затвердив кандидатуру Стівена Мнучина на пост міністра фінансів.