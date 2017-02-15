Новообраний міністр фінансів США запевнив у непохитності своєї позиції щодо санкцій проти РФ
02:33, 15 лютого 2017Світ
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Чільні посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа ще раз підтвердили, що санкції, запроваджені щодо Росії, далі незмінні.
Стівен Мнучин / REUTERS
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Новий міністр фінансів США Стівен Мнучин заявляє, що санкційна політика Вашингтона щодо Москви залишатиметься на нинішньому рівні.
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«Нинішні санкційні програми залишаються чинними», – заявив Мнучин 14 лютого на брифінгу у Білому домі.
Цю позицію підтвердив і речник Білого дому Шон Спайсер, наголосивши, що в санкційній політиці США щодо Росії наразі нічого не змінюється.
Як повідомляв УНІАН, раніше Сенат США затвердив кандидатуру Стівена Мнучина на пост міністра фінансів.
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