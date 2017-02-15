Представник Держдепу США провів закриті переговори з російським послом - ЗМІ

Про плани проведення такої зустрічі держдепартамент повідомив ще в понеділок і пізніше у відомстві підтвердили, що зустріч відбулася, передає РІА Новости.

"Заступник держсекретаря Шеннон регулярно зустрічається з іноземними послами з низки питань. Хоча ми не розкриваємо деталі дипломатичних бесід, зазначимо, що це була давно запланована зустріч", — повідомив представник держдепартаменту.

У посольстві РФ у свою чергу утрималися від коментарів.

Шеннон у лютому 2016 року обійняв посаду заступника держсекретаря з політичних питань, тобто ще при адміністрації президента Барака Обами. До затвердження кандидатури держсекретаря Рекса Тіллерсона він виконував обов'язки голови держдепартаменту у перехідний період.

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Зустріч глави російської дипмісії стала першою, про яку було публічно оголошено з моменту вступу Тіллерсона посаду держсекретаря 1 лютого.

Зокрема, минулого четверга Кисляк повідомив, що планується почати підготовку зустрічі Тіллерсона і глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Їхні перші переговори можуть відбутися вже найближчим в Бонні, де 15-17 лютого пройде зустріч глав дипломатичних відомств країн G20, або пізніше на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Серед тем бесіди сам Лавров називав питання двосторонніх відносин, ситуацію в Україні.

Крім того, сторони мають намір почати підготовку зустрічі глав держав, в якій, за словами Кисляка, "є активна потреба".

Бесіда Шеннона і Кисляка пройшла на тлі відставки радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна. У понеділок ввечері Флінн залишив посаду й визнав, що надав Білому дому неповну інформацію про контакти з послом Росії у Вашингтоні.

Раніше ЗМІ повідомили, що Флінн в грудні 2016 року обговорював з Кисляком санкції проти Росії.