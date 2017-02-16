Глава Пентагону про втручання РФ у вибори низки демократичних країн: Існує мало сумнівів

15:52, 16 лютого 2017
Світ
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Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс заявляє, що існує мало сумнівів у тому, що Російська Федерація втручалася у вибори низки демократичних країн.

Ілюстрація / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав за підсумками дводенного засідання глав оборонних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі.

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"Зараз я би сказав, що існує дуже мало сумнівів щодо того, що вони або втручалися, або вони намагалися втручатися у ряд виборчих кампаній у демократичних спільнотах", - сказав Меттіс.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін, у свою чергу, дорікає західним державам у втручанні у внутрішні справи Росії з метою дестабілізації ситуації у країні.

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