Глава Пентагону про втручання РФ у вибори низки демократичних країн: Існує мало сумнівів

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав за підсумками дводенного засідання глав оборонних відомств країн-членів НАТО у Брюсселі.

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"Зараз я би сказав, що існує дуже мало сумнівів щодо того, що вони або втручалися, або вони намагалися втручатися у ряд виборчих кампаній у демократичних спільнотах", - сказав Меттіс.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін, у свою чергу, дорікає західним державам у втручанні у внутрішні справи Росії з метою дестабілізації ситуації у країні.