Путін про розширення НАТО: Нас прагнуть втягнути в конфронтацію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні колегії Федеральної служби безпеки.

«На саміті НАТО в липні минулого року у Варшаві вперше з 1989 року Росію було визнано основною загрозою безпеки для Альянсу, а її стримування офіційно проголошено новою місією НАТО. З цією метою здійснюється подальше розширення блоку. Воно, власне, і раніше здійснювалося, але тепер знайшли інше, як їм здається, більш серйозне обґрунтування», - сказав Путін.

За його словами, прискорилися процеси розміщення стратегічних і звичайних озброєнь за межами національних кордонів провідних держав, які входять до Альянсу.

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«Нас часто провокують, власне кажучи, постійно провокують, і прагнуть втягнути в конфронтацію. Не припиняються і спроби втручання в наші внутрішні справи з метою дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в самій Росії», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг сьогодні заявив, що Альянс розміщує чотири батальйони на своїх східних рубежах не для провокування конфлікту з Росією – розгортання цих сил відбувається з метою зміцнення оборонного потенціалу.

Також Столтенберг заявив, що Альянс не шукає конфронтації з Росією і тому не відповідатиме їй розміщенням такої ж кількості військових і техніки, яка є у РФ. «Наша мета полягає в тому, щоб запобігти конфлікту, не провокувати його», - сказав Столтенберг.

У жовтні 2016 року Столтенберг назвав країни, які погодилися бути частиною багатонаціональної бригади для посилення присутності НАТО в регіоні Чорного моря, а також назвав країни-члени, які сформують багатонаціональні батальйони на східних кордонах НАТО.

«Я гордий повідомити, що багато інших союзників підтвердили свій внесок у ці сили. Албанія, Італія, Польща, Словенія зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Канади в Латвії. Бельгія, Хорватія, Франція, Люксембург, Нідерланди і Норвегія приєднаються до батальйону під лідерством Німеччини в Литві. Данія, Франція зроблять свій внесок у батальйон під лідерством Великобританії в Естонії. Румунія і Великобританія приєднаються до батальйону під лідерством США в Польщі», - повідомив він.