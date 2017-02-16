Глава Пентагону нагадав РФ, що НАТО завжди відстоювало військову силу та захист демократій

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав за підсумками дводенного засідання глав оборонних відомств країн – членів НАТО в Брюсселі.

Меттіс відреагував на слова міністра оборони РФ Сергія Шойгу стосовно того, що Москва готова відновити співпрацю з Пентагоном, але застеріг США від діалогу з «позиції сили».

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«Я взагалі не бачу потреби відповідати на російську заяву. НАТО завжди відстоювало військову силу, захист демократій та свобод, які ми маємо намір передати нашим дітям», – заявив Меттіс.

Як відомо, раніше Меттіс заявив, що переговори з РФ необхідно вести з позиції сили.