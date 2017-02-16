Глава Пентагону: зараз говорити про співпрацю з РФ на військовому рівні не можна
Секретар департаменту оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс запевняє, що зараз говорити про співпрацю з РФ на військовому рівні не можна.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Пентагону сказав за підсумками дводенного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.
"Я вважаю, що суть питання стосовно Росії полягає у тому, що вона повинна дотримуватися міжнародного права, як ми цього очікуємо від усіх зрілих країн на цій планеті", - сказав Меттіс.
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"І те, що ми робитимемо - ми взаємодіятимемо на політичному рівні. Ми зараз не можемо співпрацювати на військовому рівні, але наші політичні лідери долучаться до взаємодії і спробують знайти спільне розуміння або подальший шлях, на якому Росія дотримуватиметься своїх зобов'язань або повернеться до свого роду партнерства тут, з НАТО", - наголосив Меттіс.
За його словами, Росія спочатку повинна довести, що поважає міжнародні зобов'язання і дотримується положень Основоположного акту про взаємовідносини, співпрацю і безпеку з НАТО.