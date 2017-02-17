Юнкер закликав Європу не прогинатися під вимоги США платити більше за НАТО

Про це повідомляє Reuters.

Після декількох тижнів невизначеності, створеної новим американським президентом Дональдом Трампом, міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердив прихильність Сполучених Штатів до НАТО, але, разом з тим, висунув величезні вимоги. "Альянс залишається основним фундаментом для США і всього трансатлантичного співтовариства", - сказав Меттис в середу на зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

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На першій нараді міністрів НАТО після вступу на посаду нової адміністрації США, мова йшла головним чином про те, що альянс не "застарілий", як сказав Трамп під час виборчої кампанії і незадовго до вступу на посаду. Складні виклики сьогодні змушують Захід вирішувати проблему цілого покоління, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Ні Європа, ні Північна Америка не зможуть впоратися поодинці", - підкреслив він. Але НАТО повинно змінюватися. Альянс має намір реагувати на вимоги США підвищенням витрат на оборону в Європі та більш активною участю у боротьбі з тероризмом.