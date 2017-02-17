Корупція по-королівськи: чоловіка іспанської принцеси засудили до шести років в'язниці (відео)

Чоловік принцеси Іньякі Урдангарін, навпаки, визнаний винним і засуджений до шести років позбавлення волі. В якості додаткового покарання суд зобов'язав його виплатити штраф у 265 тисяч євро, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Самій принцесі у разі обвинувального вироку загрожувало до восьми років в'язниці. Разом з інфантою Христиною та її чоловіком в участі у шахрайській схемі звинувачувалися ще 16 людей, усі вони заперечують свою провину.

Читайте також"Фальшива розкіш": в Іспанії викрили автомайстерню, в якій підробляли елітні автомобілі

Судовий процес, що проходить у місті Пальма-де-Мальорка, як вважають багато іспанців, став ганьбою для королівської сім'ї. Принцеса стала першим членом іспанської королівської родини, що потрапила під суд.

Її чоловік, колишній гравець олімпійської збірної Іспанії з гандболу, звинувачується у використанні свого спортивного фонду для отримання від місцевої влади контрактів за завищеними цінами.

Отримані кошти через офшорні компанії надходили на його особисті рахунки, вважає слідство. Всього, як стверджувало звинувачення, фонд отримав більше шести мільйонів євро - в основному від влади Валенсії і на Балеарських островах.

Принцеса Христина була членом ради директорів фонду. За даними звинувачення, вона також разом з чоловіком володіла компанією, яка використовувалася для відмивання отриманих шахрайським шляхом грошей.

Сама принцеса заявила в суді, що не знала про протиправні справи чоловіка і довіряла йому повністю. Крім того, її захист зазначав, що звинувачення проти неї висунуто недержавною організацією і не підтримані прокуратурою.

На тлі скандалу король Іспанії Філіп VI у минулому році позбавив 55-річну сестру титулу герцогині Пальми, але вона залишається шостою в черзі на успадкування іспанського трону.