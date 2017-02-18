Доходи "Ісламської держави" скоротилися вдвічі за два роки - дослідження
Доходи терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) протягом двох останніх років скоротилися більш ніж вдвічі
Про це повідомляє DW.
До такого висновку у своєму дослідженні прийшов лондонський інститут king's College, повідомляють в п'ятницю, 17 лютого, німецьке видання Der Spiegel і The Washington Post, які отримали в своє розпорядження його текст. Офіційно представлено це дослідження буде 18 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.
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Так, за даними експертів, в 2014 році доходи ІД склали близько 1,9 мільярда доларів. У 2016 році вони скоротилися до приблизно 870 мільйонів доларів. Автори дослідження пов'язують це з тим, що регіони, які контролює ІД в Сирії та Іраку, постійно зменшуються в розмірах. Серед основних джерел доходів "Ісламської держави" - податки, які джихадисти збирають з населення підконтрольних областей.
Другим за важливістю джерелом коштів є видобуток і продаж нафти, стверджують експерти king's College. У той же час доходи від викупу викрадених людей і продажу античних артефактів на чорному ринку складають лише невелику частку в "бюджеті" ІД.
При цьому, на думку авторів дослідження, скорочення коштів у розпорядженні ІД не знижує небезпеку нових терактів. За даними французької влади, на теракти 13 листопада 2015 року в Парижі джихадистів знадобилося не більше 20 тисяч євро, зауважив один із авторів дослідження Петер Нойман.