Сенатор Маккейн розкритикував Трампа: "Він суперечить сам собі"
06:28, 18 лютого 2017Світ
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Президент США Дональд Трамп суперечить сам собі.
Джон Маккейн / REUTERS
Так вважає голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн, як повідомляє Reuters.
"Президент робить спочатку одні заяви, а потім в інших випадках суперечить сам собі. Так що ми навчилися сприймати те, що зроблене президентом, суперечить сказаному ним", - заявив Маккейн.
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Також він висловив упевненість в тому, що відставка Майкла Флінна з посади помічника глави держави з нацбезпеки збентежила адміністрацію Трампа.
"Я вважаю, що справа Флінна очевидно показує, що в багатьох відносинах адміністрація (Трампа - ред) збентежена. І їй доведеться ґрунтовно попрацювати", - резюмував Маккейн.
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