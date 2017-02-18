Сенатор Маккейн розкритикував Трампа: "Він суперечить сам собі"

Так вважає голова сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн, як повідомляє Reuters.

"Президент робить спочатку одні заяви, а потім в інших випадках суперечить сам собі. Так що ми навчилися сприймати те, що зроблене президентом, суперечить сказаному ним", - заявив Маккейн.

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Також він висловив упевненість в тому, що відставка Майкла Флінна з посади помічника глави держави з нацбезпеки збентежила адміністрацію Трампа.

"Я вважаю, що справа Флінна очевидно показує, що в багатьох відносинах адміністрація (Трампа - ред) збентежена. І їй доведеться ґрунтовно попрацювати", - резюмував Маккейн.