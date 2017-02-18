У США помер відомий актор, який зіграв у серіалі "Твін Пікс"

Він помер у п'ятницю в своєму будинку в Миддлбэри у Вермонті після тривалої хвороби, передає АР.

Читайте такожПомер джазовий співак Ел Джерро

Цю інформацію вже підтвердив син Фроста, при цьому подробиці про хворобу він не розкрив.

Кар'єра Фроста почалася з ролей у телевізійних шоу "Закон Лос-Анджелеса", "Красуня і чудовисько". Найбільш популярним він став після зйомок у серіалі "Твін Пікс".

We are so very sorry to hear about the passing of Warren Frost. Heartbroken. pic.twitter.com/GfgKKK5sjl — Twin Peaks (@TwinPeaksArchve) February 18, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, британський актор Джон Херт, що за більш ніж півстоліття кар'єри зіграв у різних фільмах і серіалах - від "Чужого" і "Людини-слона" до "Гаррі Поттера" і "Доктора хто", - помер у віці 77 років.