У США помер відомий актор, який зіграв у серіалі "Твін Пікс"

11:30, 18 лютого 2017
Світ
1259 0

Актор Уоррен Фрост, який зіграв доктора Уілла Хейварда в серіалі "Твін Пікс", помер на 92-му році життя.

Уоррен Фрост помер / kinopoisk.ru

Він помер у п'ятницю в своєму будинку в Миддлбэри у Вермонті після тривалої хвороби, передає АР.

Читайте такожПомер джазовий співак Ел Джерро

Цю інформацію вже підтвердив син Фроста, при цьому подробиці про хворобу він не розкрив.

Кар'єра Фроста почалася з ролей у телевізійних шоу "Закон Лос-Анджелеса", "Красуня і чудовисько". Найбільш популярним він став після зйомок у серіалі "Твін Пікс".

Раніше УНІАН повідомляв, британський актор Джон Херт, що за більш ніж півстоліття кар'єри зіграв у різних фільмах і серіалах - від "Чужого" і "Людини-слона" до "Гаррі Поттера" і "Доктора хто", - помер у віці 77 років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#США#актор#Фрост