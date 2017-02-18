У США помер відомий актор, який зіграв у серіалі "Твін Пікс"
Актор Уоррен Фрост, який зіграв доктора Уілла Хейварда в серіалі "Твін Пікс", помер на 92-му році життя.
Він помер у п'ятницю в своєму будинку в Миддлбэри у Вермонті після тривалої хвороби, передає АР.
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Цю інформацію вже підтвердив син Фроста, при цьому подробиці про хворобу він не розкрив.
Кар'єра Фроста почалася з ролей у телевізійних шоу "Закон Лос-Анджелеса", "Красуня і чудовисько". Найбільш популярним він став після зйомок у серіалі "Твін Пікс".
We are so very sorry to hear about the passing of Warren Frost. Heartbroken. pic.twitter.com/GfgKKK5sjl— Twin Peaks (@TwinPeaksArchve) February 18, 2017
Раніше УНІАН повідомляв, британський актор Джон Херт, що за більш ніж півстоліття кар'єри зіграв у різних фільмах і серіалах - від "Чужого" і "Людини-слона" до "Гаррі Поттера" і "Доктора хто", - помер у віці 77 років.