Помер британський актор Джон Хьорт

Про це пише Бі-Бі-Сі.

Артист дебютував на екрані в мелодрамі "Дикі і спраглі" 1962 року.

За свою більш ніж півстолітню кар'єру Хьорт прославився різноманіттям смертей своїх екранних персонажів. На відеохостингу YouTube розміщено відео, де зібрано 40 екранних смертей артиста.

Читайте такожПомер англійський письменник Джон Берджер

"Я дійшов до того, що мої діти вже не запитують, помер я в своєму новому фільмі, а цікавляться, як саме помер", - говорив сам ветеран сцени та екрану.

Артиста двічі номінували на "Оскар", при цьому він виступав на театральній сцені - Хьорт входив до трупи "Королівської шекспірівської компанії".

Однією з найбільш тепло прийнятих критиками кіноролей актора залишається "Людина-слон" Девіда Лінча, де на грим Хьорта, який виконував головну роль, часом йшло до восьми годин за знімальний день.

Артист оголосив, що хворий на рак підшлункової залози у червні 2015 року. При цьому вже через чотири місяці лікарі актора повідомили про настання ремісії.

В останні роки Хьорт продовжував активно зніматися в контрастних за жанром фільмах, з'являючись на екрані, то в апокаліптичної драмі "Меланхолія", то в романтичному травелозі про вампірів "Виживуть тільки коханці", то в постапокаліптичному трилері "Крізь сніг".

Три фільми з його участю повинні вийти на екрани протягом цього року. У актора залишилося двоє синів: Олександр і Ніколас. Останні 11 років Хьорт був одружений в четвертий раз.