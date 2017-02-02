Росія потай визнала "паспорти" "ДНР" і "ЛНР" – розслідування

Як пише РБК, таке визнання стало наслідком неофіційних домовленостей Москви з "владою" так званих республік "з метою знизити соціальну напруженість на Донбасі".

Про те, що з паспортами "Л/ДНР" можна перетнути кордон з Росією і літати внутрішніми рейсами, розповіли журналістам жителі псевдореспублік, джерела в Держдумі РФ і дипломатичних колах, а також офіційно підтвердили в авіакомпанії S7 Airlines. Крім того, у присутності журналіста власник "паспорта" "ДНР" придбав квиток на рейс авіакомпанії «Победа», пройшов паспортний контроль і здійснив переліт Ростов-на-Дону — Москва, де з цим самим "паспортом" купив квиток на поїзд і оплатив готель.

Так, за словами одного з ватажків бойовиків Дениса Пушиліна, "ДНРівські" паспорти дають можливість користуватися послугами всіх російських авіакомпаній - «і S7, і «Аерофлотом», і «Ютейром».

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Крім того, він уточнив, що через кордон у Росію також пропускають автомобілі з номерними знаками "республіки". Можливість користуватися "паспортами" також підтвердили і у верхівці "ЛНР".

Відзначається, що зрідка у прикордонників виникають питання до так званих паспортів, «але після дзвінка старшому зміни з'ясовують, що є розпорядження, і пропускають», уточнив Пушилін.

Журналістам вдалося дізнатися, що з "документами" маріонеткових "республік" можна не тільки в'їжджати і пересуватися по Росії, але і подавати документи для вступу до російських внз.

У той же час, за словами ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, в Росії також дійсні "свідоцтва та довідки про народження, смерть, зміну імені, шлюб і його розірвання і так далі".

Як зазначається, журналісти вирішили особисто перевірити, як діють "паспорта" "ДНР" в Росії, спробувавши купити бойовику Олександру Жучковському квиток з Москви у Ростов в "Аерофлоту". Однак експеримент провалився: на стійці авіакомпанії "Аерофлот" перед "ДНРівцем" вибачилися, що не можуть продати квиток за "паспортом" невизнаної республіки.

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Однак у той же час, квиток на літак до Москви Жучковський зумів придбати в аеропорту Ростова-на-Дону без попередньої броні і необхідності заповнювати в системі бронювання графу «Громадянство».

Так, в присутності журналіста Жучковський пред'явив "паспорт "ДНР" на стійці продажу квитків в аеропорту, купив квиток, і співробітниця аеропорту зареєструвала його на рейс. Далі він пройшов контроль безпеки і отримав печатку на посадковий талон. Квиток був на рейс Ростов — Москва (Внуково) авіакомпанії «Перемога» (100-процентна дочірня компанія «Аерофлоту»).

"Ні на стійці продажу авіаквитків, ні у співробітників служби безпеки аеропорту подиву паспорт "ДНР" не викликав, про громадянство у Жучковського не поцікавилися. Вимагати додаткові документи для підтвердження особи працівники аеропорту також не стали, на стійці тільки попросили вказати будь-який телефон", - йдеться в розслідуванні.

Разом з тим, після цього в присутності журналіста "ДНРівець" без будь-яких проблем купив з "паспортом" квиток на поїзд Ростов — Кущевська в касі міського вокзалу і забронював номер у ростовському готелі «Дон Кіхот». Адміністратор готелю на стійці реєстрації сказала, що з таким паспортом селяться багато клієнтів і по базі вони проходять як громадяни України. Як громадянин України Жучковський був відзначений і на квитку РЖД.

За даними журналістів, правила транспортних пасажирських перевезень в Росії регулюють накази Міністерства транспорту. Відповідно до наказу відомства від 25 липня 2007 року, у зони контролю і пункти огляду аеропортів допускаються тільки пасажири рейсів з квитком і документом, що засвідчує особу.

"Дане питання не відноситься до компетенції Мінтрансу Росії" — так відповіли в прес-службі міністерства на запит журналістів, на підставі яких нормативних актів діють "паспорти" "ДНР" і "ЛНР" в Росії.

Представник ростовського аеропорту Ольга Ладейщікова сказала, що, за її інформацією, складнощі з покупкою авіаквитків за "паспортами" "ДНР" не виникають.

У російській авіакомпанії S7 Airlines (бренд належить ПАТ «Авіакомпанія «Сибір») журналістам підтвердили, що пасажири можуть використовувати "паспорти" псевдореспублік на внутрішніх рейсах.

Проте головний російський авіаперевізник виключив таку можливість.

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«Аерофлот» категорично спростовує можливість купити квиток на свої рейси за паспортом невизнаної Російською Федерацією держави», — заявили в прес-службі авіакомпанії.

За словами офіційного представника «Аерофлоту», для придбання квитка необхідно внести дані російського паспорта або діючого закордонного паспорта Росії. Якщо ж поїздку планує підданий іноземної держави, йому необхідно внести дані діючого паспорта держави, визнаного Росією.

У прес-службі авіакомпанії «Победа» у відповідь на прохання журналістів прокоментувати переліт Жучковського заявили, що не мають інформації про те, що на рейсі авіакомпанії летів пасажир за "паспортом "ДНР".

В авіакомпанії відзначили, що пасажир при бронюванні квитка зобов'язаний вказати громадянство.

Але вказати громадянство "ДНР" технічно неможливо, оскільки система бронювання пропонує вибір держави тільки з числа визнаних Росією, пояснили в компанії.

«Бронювання могло бути виконане тільки в тому випадку, якщо пасажир умисно обдурив систему, вказавши будь-яке громадянство з розкладки, але служби аеропорту з організації перевезень та авіаційної безпеки зобов'язані перевірити документ, який пред'являє пасажир, на відповідність законодавству та даним бронювання», — вказали в прес-службі. Про можливість придбати квиток без попереднього бронювання в аеропорту прес-служба «Победы» не згадує.

У прес-службі РЖД у відповідь на запит журналістів послалися на правила перевезень пасажирів, затверджені наказом Мінтрансу РФ від 19 грудня 2013 року № 473. Згідно йому, оформити квиток на поїзд далекого прямування можна на підставі документа, що посвідчує особу. При покупці квитків на сайті РЖД або в мобільному додатку «Квитки на поїзд» власнику іноземних документів пропонується вибрати із списку «держава видачі документа». "ЛНР" і "ДНР" у списку держав відсутні, підкреслили в прес-службі компанії.

В управлінні громадських зв'язків МВС Росії у відповідь на запит журналістів також послалися на діючі федеральні закони, згідно з якими іноземець може в'їхати в Росію за дійсними документами, котрі засвідчують особистість і визнані Росією, якщо інше не передбачено законом, міжнародними договорами та указом президента.

У центрі громадських зв'язків ФСБ Росії на запит щодо правових підстав для перетину державного кордону громадянами" "ЛНР" і "ДНР" не відповіли. У ФСБ Ростовської області заявили, що громадяни України перетинають російсько-український кордон на підставі урядової угоди про безвізові поїздки. У письмовій відповіді спецслужби кажуть, що дійсними для перетинання державного кордону визнаються документи, видані компетентними органами України, в тому числі і на території Донецької і Луганської областей». Чи є органи "влади" "ДНР" і "ЛНР" компетентними для видачі документів, які визнають у Росії, в листі не уточнюється.

Про те, що законно перетинати російський кордон жителі "ДНР" і "ЛНР" не можуть, підтвердила і консультант з питань міграції в правозахисному комітеті «Громадянське сприяння». За її словами, щоб узаконити цю практику, російський уряд має прийняти окрему постанову уряду, тобто фактично визнати псевдореспубліки.

Правових підстав для пропуску на кордонах людей з паспортами невизнаних республік немає, згоден голова комісії з міграційної політики президентської ради з прав людини (РПЛ) Євген Бобров.

У той же час, джерело в дипломатичних колах пояснює фактичну дію в Росії паспортів так званих республік наявністю неформальної домовленості між російською владою та представниками "ДНР" і "ЛНР" «закривати очі на ці паспорти, щоб люди могли пересуватися по Росії». «Такі домовленості були досягнуті на рівні російських авіакомпаній, що з такими паспортами літають», — підтвердив він.

Однак джерела запевняють, що ситуація з використанням "паспортів" "ЛНР" і "ДНР" на території Росії не означає поступового визнання Росією "республік". «Це не крок до визнання республік. Це питання не обговорюється», — вказав він.

У свою чергу, джерело в Держдумі також говорить, що мови про подальшої формалізації відносин з "ДНР" і "ЛНР" не йде. «Якщо паспорти республік і вирішили визнавати, то це були негласні домовленості. Жодних офіційних рішень не приймалося», — сказав співрозмовник.

Як йдеться у розслідуванні, посвідченнями особи в Росії можуть визнаватися документи, які видаються громадянам України та особам без громадянства "місцевими органами влади" в окремих регіонах Донецької і Луганської областей, непідконтрольних офіційному Києву.

Журналісти вивчили "паспорти" "республік". Так, "паспорт" "ДНР" схожий з російським, має аналогічну систему ідентифікації. У той же час, "паспорт "ЛНР" нагадує український: серія та номер складаються з двох літер та шести чисел.

При введенні до системи онлайн-бронювання авіа - і ж/д квитків власник паспорта не може вибрати "ДНР" і "ЛНР" у графі «Країна», так як Росія їх не визнає. «Якщо [при онлайн-бронюванні] вказувати, що держава, яка видала паспорт, Україна, то виходить забронювати квиток», — сказала журналістка "ДНР" Анна Долгарьова.

За словами юриста вашингтонської юридичної фірми Bryan Cave LLP Кліфа Бернса, який спеціалізується на питаннях санкцій, визнання "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" може вважатися підривом суверенітету України і служити підставою для санкцій проти російських посадовців та авіакомпаній, які приймають ці документи.