Україна запропонувала членам Радбезу ООН вшанувати хвилиною мовчання Чуркіна (відео)

Про це він сказав, відкриваючи засідання Ради безпеки ООН щодо нерозв'язаних конфліктів у Європі.

"Дорогі колеги, як ви знаєте, учора Рада ухвалила заяву для преси у зв'язку зі смертю постійного представника Російської Федерації в ООН. Як президент Ради безпеки, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання смерть посла Віталія Чуркіна", - сказав Єльченко.

Після хвилини мовчання представник російської делегації сказав, що російські дипломати "вдячні за теплі слова і вираження співчуття у зв'язку з непоправною втратою, яку зазнала Росія".

Потім свої співчуття почали висловлювати інші члени Ради безпеки.

Як повідомляв УНІАН, вчора Рада безпеки ООН ухвалила заяву для ЗМІ у зв'язку зі смертю Чуркіна.

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«Члени Ради безпеки сумують у зв'язку зі смертю посла, який понад 40 років перебував на російській дипломатичній службі, більш як 10 років очолював місію Російської Федерації при ООН», - йдеться в заяві.

Водночас згодом офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна, яка зараз головує в Раді безпеки ООН, заблокувала прийняття заяви щодо смерті Чуркіна.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також прокоментував нібито блокування Україною відповідної заяви. «На тлі цієї втрати поведінка наших українських колег - та Бог їм суддя, тут, напевно, нічого сказати. І не так це важливо на тлі тієї втрати, якої зазнала російська дипломатія», - сказав Пєсков.

У МЗС назвали інформацію про блокування Україною заяви щодо смерті Чуркіна російською спекуляцією. "Їхні пропагандистські заяви не відповідають дійсності. Була зовсім інша ситуація. Була пропозиція російської сторони ухвалити заяву голови Ради безпеки щодо трагічної події, що передбачало проведення окремого засідання з цього питання, але таких випадків ніколи не було в історії ООН. Таких прецедентів немає. Була ухвалена заява для преси у зв'язку з цією трагічною ситуацією", - наголосила речник МЗС Мар'яна Беца.

Чуркін помер 20 лютого 2017 року, 21 лютого йому виповнилося б 65 років.