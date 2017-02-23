У Німеччині назвали "позбавленою смаку" ідею Шойгу побудувати копію Рейхстагу для тренування юноармійців

Колишній міністр оборони Німеччини Франц Йозеф Юнг назвав "позбавленою смаку" ідею глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу побудувати в парку "Патріот" в Підмосков'ї макет Рейхстагу, який буде використовуватися для тренування молоді штурмувати будівлі, повідомляє німецька газета Bild.

При цьому Юнг закликав Кремль повернутися до міжнародної співпраці: "Замість того, щоб влаштовувати подальші провокації, нам потрібно взаєморозуміння і співпраця... Світ потребує економічної, соціальної та політичної безпеки замість відновлення битв минулого".

Також "позбавленою смаку" цю ідею назвав і депутат Бундестагу від ХДС Карл-Георг Вельманн, який при цьому є членом німецько-російської парламентської групи в Бундестазі, повідомляє MDR.

Політик заявив, що очікує від Росії "відповідальну політику з розрядки ситуації". На його думку, уряд Німеччини має "висловити російському уряду своє невдоволення через відповідні канали".