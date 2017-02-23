У Німеччині назвали "позбавленою смаку" ідею Шойгу побудувати копію Рейхстагу для тренування юноармійців
Німецькі політики чекають від Росії більш відповідальної політики.
Колишній міністр оборони Німеччини Франц Йозеф Юнг назвав "позбавленою смаку" ідею глави російського оборонного відомства Сергія Шойгу побудувати в парку "Патріот" в Підмосков'ї макет Рейхстагу, який буде використовуватися для тренування молоді штурмувати будівлі, повідомляє німецька газета Bild.
При цьому Юнг закликав Кремль повернутися до міжнародної співпраці: "Замість того, щоб влаштовувати подальші провокації, нам потрібно взаєморозуміння і співпраця... Світ потребує економічної, соціальної та політичної безпеки замість відновлення битв минулого".
Також "позбавленою смаку" цю ідею назвав і депутат Бундестагу від ХДС Карл-Георг Вельманн, який при цьому є членом німецько-російської парламентської групи в Бундестазі, повідомляє MDR.
Політик заявив, що очікує від Росії "відповідальну політику з розрядки ситуації". На його думку, уряд Німеччини має "висловити російському уряду своє невдоволення через відповідні канали".