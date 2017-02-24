Берлін закликав США і Росію до прямих переговорів про ядерне роззброєння

"Наше бажання і наш заклик до обох великих атомних держав - щоб вони продовжили діалог один з одним", - заявив представник міністерства закордонних справ ФРН у п'ятницю, повідомляє DW.

За його словами, буде краще, якщо контакти будуть відбуватися "не тільки через Twitter або інтерв'ю", а безпосередньо, "оскільки справа стосується дуже важливих питань безпеки Європи і світу".

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Коментувати конкретні слова Трампа в німецькому уряді відмовилися, пояснивши це тим, що президент США не сказав нічого докладного про плани і про те, як він їх собі уявляє.

Раніше в інтерв'ю агентству Reuters Дональд Трамп заявив, що США повинні розширити свій ядерний арсенал, щоб перебувати "на лідируючих позиціях у цій сфері". Він зазначив, що відставання США в цьому виді озброєнь викликає у нього серйозні побоювання.