Адміністрація Трампа обговорює можливість вийти з Ради ООН з прав людини - Politico

За даними джерел Politico, адміністрація Трампа незадоволена позицією Ради щодо Ізраїлю, а також тим, що в ньому є представники держав, які порушують права людини, зокрема Китай і Саудівська Аравія, повідомляє 112.ua.

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Видання пише, що немає повної ясності, чи відбудеться це на найближчій сесії Ради ООН, яка стартує в понеділок, 27 лютого. Ясно лише те, що остаточне рішення з цього питання буде прийматися за участю держсекретаря США Рекса Тіллерсона, представника США в ООН Ніккі Хейлі і самого президента Дональда Трампа, йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на одній із зустрічей Тіллерсон висловлювався про Раду скептично, кажучи, що він не планує задіяти всі наявні важелі для захисту прав людини.

У той же час, видання не змогло отримати коментарі на цю тему у Ніккі Хейлі і в Білому домі.

Однак речник Держдепартаменту Марк Тонер сказав, що американська делегація в повному обсязі включиться в роботу ради на найближчій сесії.