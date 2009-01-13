Президент Європарламенту: зрозуміло те, що газу немає

Президент Європарламенту Ханс-Герт ПЬОТТЕРІНГ закликає Росію та Україну виконувати угоду по газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві Президента Європарламенту.

“Від імені Європарламенту я закликаю російську та українську владу виконувати угоду, досягнуту за посередництва Європейського Союзу, яку вони підписали”, - зазначається у заяві.

Президент зазначив, що він дуже стурбований останнім розвитком російсько-української газової суперечки.

“Що здається ясним – обіцяне відновлення постачання газу до Європейського Союзу не відбулося”, - зазначив Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ.

Президент Європарламенту наголосив, що спостерігачі мають отримати повний доступ до диспетчерських станцій в Росії та в Україні, що необхідно для забезпечення постачання газу до ЄС в повному обсязі.

Він також наголосив на тому, що двостороння суперечка має бути швидко вирішена.

“Європейський Союз хоче бути впевненим, що і Росія, і Україна є надійними партнерами в постачанні енергоресурсів”, - наголосив Х.-Г.ПЬОТТЕРІНГ.