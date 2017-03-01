У США автомобіль в'їхав у колону шкільного оркестру, є постраждалі

Як повідомляє CNN, інцидент стався у вівторок вдень, 28 лютого, в місті Гафл-Шорс під час карнавальної ходи Mardi Gras.

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В результаті наїзду автомобіля під керуванням 74-річного чоловіка, чотири учасники шкільного оркестру середньої школи Гафл-Шорс отримали важкі травми. Всього постраждали 12 дітей віком від 12 до 17 років, всі вони були госпіталізовані.

У поліції вважають інцидент нещасним випадком. За їх даними, ознак того, що знаходиться за кермом чоловік був в алкогольному або наркотичному сп'янінні немає.

"Все вказує на те, що це була трагічна випадковість", - заявив начальник поліції міста Гафл-Шорс Ед Делмор.