У США автомобіль в'їхав у колону шкільного оркестру, є постраждалі
03:46, 01 березня 2017Світ
173 0
У штаті Алабама в Сполучених Штатах Америки автомобіль в'їхав у карнавальну ходу, в результаті чого отримали травми 12 людей.
У США автомобіль врізався в колону шкільного оркестру / nytimes.com
Як повідомляє CNN, інцидент стався у вівторок вдень, 28 лютого, в місті Гафл-Шорс під час карнавальної ходи Mardi Gras.
Читайте такожУ США автомобіль в'їхав у натовп людей
В результаті наїзду автомобіля під керуванням 74-річного чоловіка, чотири учасники шкільного оркестру середньої школи Гафл-Шорс отримали важкі травми. Всього постраждали 12 дітей віком від 12 до 17 років, всі вони були госпіталізовані.
У поліції вважають інцидент нещасним випадком. За їх даними, ознак того, що знаходиться за кермом чоловік був в алкогольному або наркотичному сп'янінні немає.
"Все вказує на те, що це була трагічна випадковість", - заявив начальник поліції міста Гафл-Шорс Ед Делмор.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter