ФБР планувала заплатити автору доповіді про компромат на Трампа - ЗМІ

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За даними видання, Стіл і представники ФБР за кілька тижнів до виборів президента домовилися про грошову винагороду за подальшу роботу над компроматом, важливим пунктом якого вказувалися зв'язки нинішнього американського президента з російською розвідкою. ФБР вважало Стіла надійним, а його інформацію, хоч і не доведену, гідною для подальшого розслідування.

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Як зазначається, незважаючи на те, що Трамп назвав "фейковими новинами" інформацію в цьому досьє, в ФБР, мабуть, поставилися до нього серйозно.

У підсумку ФБР не заплатило Стілу, відзначає видання. Зв'язок спецслужби і колишнього співробітника британської розвідки перервався після того, як доповідь про компромат на Трампа потрапила у ЗМІ. Після широкого розголосу пішли спростування самого Трампа та зацікавленість у достовірності даних з боку Конгресу.

Раніше УНІАН повідомляв, що американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Автор доповіді заявляє, що колишній співробітник російських спецслужб розповів йому про стеження ФСБ за Трампом, коли той був у Москві у 2013 році.

У свою чергу, адвокат і спеціальний радник Дональда Трампа Майкл Коен заявив, що опублікований документ, в якому йдеться про зв'язок Трампа з росіянами – підробка.