Росія збільшила витрати на похорони військових в 2017 році, для оформлення трун закуповує 50 тисяч прапорів

Про це повідомляє "Газета.Ru".

Всього ж в 2017 році відомство планує витратити до 6,3 млрд рублів (близько 3 млрд грн) на ритуальні послуги: підтримка військових поховань, встановлення надгробків і пам'ятників.

За інформацією джерела в одній із силових структур, з ритуальними прапорами і військовими почестями ховають не тільки військовослужбовців, але і цілий ряд інших категорій громадян.

«Військове відомство - це величезна структура. Є багато військових пенсіонерів, ветеранів, яких також належить поховати з військовими почестями, - пояснює співрозмовник. - Крім того, далеко не завжди військовослужбовці гинуть на полі бою.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ скоротило розмір передбачуваних витрат на поховання перших осіб держави – президентів, прем'єрів і міністрів.

Між тим в 2016 році видання РБК з посиланням на дані Міноборони писало, що військове відомство щорічно збільшує витрати, пов'язані з похованням і ритуальними послугами. Так, згідно з даними Міноборони, з 2013 по 2015 рік відомство щорічно виділяла на витрати за статтею «Відшкодування витрат на поховання» близько 5 млрд рублів. У 2016 році сума витрат на поховання зросла до 5,9 млрд рублів. У 2017 році планується витратити до 6,3 млрд рублів.