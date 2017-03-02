Росія збільшила витрати на похорони військових в 2017 році, для оформлення трун закуповує 50 тисяч прапорів
Міністерство оборони Росії закуповує 49 тис. полотнищ державного прапора РФ для оформлення трун на суму 25 млн рублів (близько 12 млн грн).
Про це повідомляє "Газета.Ru".
Всього ж в 2017 році відомство планує витратити до 6,3 млрд рублів (близько 3 млрд грн) на ритуальні послуги: підтримка військових поховань, встановлення надгробків і пам'ятників.
За інформацією джерела в одній із силових структур, з ритуальними прапорами і військовими почестями ховають не тільки військовослужбовців, але і цілий ряд інших категорій громадян.
«Військове відомство - це величезна структура. Є багато військових пенсіонерів, ветеранів, яких також належить поховати з військовими почестями, - пояснює співрозмовник. - Крім того, далеко не завжди військовослужбовці гинуть на полі бою.
Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ скоротило розмір передбачуваних витрат на поховання перших осіб держави – президентів, прем'єрів і міністрів.
Між тим в 2016 році видання РБК з посиланням на дані Міноборони писало, що військове відомство щорічно збільшує витрати, пов'язані з похованням і ритуальними послугами. Так, згідно з даними Міноборони, з 2013 по 2015 рік відомство щорічно виділяла на витрати за статтею «Відшкодування витрат на поховання» близько 5 млрд рублів. У 2016 році сума витрат на поховання зросла до 5,9 млрд рублів. У 2017 році планується витратити до 6,3 млрд рублів.