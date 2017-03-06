Комітет Конгресу США займеться розслідуванням інформації про прослуховування Трампа

Одним з пунктів розслідування стане вивчення кроків Вашингтона у відповідь на втручання Росії у вибори президента США, сказано в заяві голови комітету Девіна Нуньєса.

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«У зв'язку з цим комітет буде з'ясовувати, чи відстежував уряд в ході кампанії діяльність представників політичних партій або їх довірених осіб. Ми продовжимо вивчення цього питання, якщо з'являться докази, що підтверджують це», - заявив конгресмен.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах.

«Жахливо! Тільки що дізнався, що Обама прослуховувала мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп.

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.