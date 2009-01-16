Азербайджан готовий постачати газ до Греції й Болгарії

Попри те, що 2008 рік став роком фінансової кризи, для Азербайджану він, як і попередні, був успішним. Про це заявив Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ у п`ятницю на розширеному засіданні Кабінету міністрів, присвяченому підсумкам соціально-економічного розвитку Азербайджану в 2008 році, повідомляє ІА "Туран".

«Азербайджан забезпечив свою енергобезпеку і 7 трубопроводів забезпечують доставку енергоресурсів країни на світові ринки», - сказав І.АЛІЄВ.

Торкаючись теми експорту газу, він сказав, що "в разі підписання в 2009 році транзитних угод Азербайджан експортуватиме газ до Греції і Болгарії". Підтверджено запаси газу Азербайджану становлять 2 трлн. кубометрів, відзначив І.АЛІЄВ.

Серед дипломатичних успіхів року він назвав ухвалення на Генасамблєї ООН резолюції "Становище на окупованих територіях Азербайджану", де висловлено підтримку територіальної цілісності Азербайджану і є вимога про виведення вірменських військ з окупованих територій. Він назвав Московську декларацію президентів продовженням цього документа, "оскільки вона відображає позиції Азербайджану і передбачає врегулювання конфлікту на основі норм міжнародного права".

Разом з тим, Азербайджан укріплює оборонний потенціал і військові витрати в 2009 році становитимуть 2,3 млрд. доларів, додав АЛІЄВ.

На нараді виступили міністри фінансів, економічного розвитку, голова Нацбанку.