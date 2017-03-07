Парламент Угорщини схвалив законопроект про утримання мігрантів у вантажних контейнерах

Рішення було прийнято переважною більшістю голосів членів парламенту: законопроект підтримали 138 осіб, проти висловилися шестеро, ще 22 парламентарі утрималися, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з документом, мігрантам забороняється вільно пересуватися по території Угорщини або залишати країну на той період, поки влада розглядає їхнє звернення про надання притулку.

У цей період вони будуть міститися в транспортних контейнерах на кордоні з Сербією.

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Угорщина з самого початку міграційної кризи у Європі зайняла жорстку позицію стосовно біженців.

Рішення парламенту вже піддалося критиці з боку правозахисної організації Amnesty International.

Документ також розкритикувало Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке стверджує, що він порушує зобов'язання Угорщини в рамках законодавства ЄС.

У середині лютого стало відомо, що створений у минулому році в Угорщині поліцейський підрозділ для охорони 175-кілометрового кордону з Сербією стикається з труднощами в пошуку нових співробітників.

В даний час на території Угорщини проживають близько 600 мігрантів, чиї звернення про надання притулку перебувають на розгляді.