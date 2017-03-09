ЗМІ повідомили про відправнення додаткових сил морської піхоти США до Сирії

03:22, 09 березня 2017
Світ
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США відправили в Сирію додаткові підрозділи морської піхоти для участі у визволенні міста Ракки, яке вважається «столицею» терористичного угруповання «Ісламська держава».

REUTERS

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерела в Міноборони США, передає РБК.

Раніше США заявляли, що в Сирії діють 500 американських спецназівців, які займаються навчанням і консультуванням підрозділів, які воюють проти терористів.

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Як розповіли на умовах анонімності джерела видання, у складі нових підрозділів морської піхоти США в Сирії перебуває артилерійські батареї гаубиць М777 калібру 155 мм, які повинні надавати вогневу підтримку військам при штурмі Ракки. Крім того, додаткові підрозділи морської піхоти будуть забезпечувати безпеку військовослужбовців США, а також стануть частиною логістичної схеми постачання експедиційних сил.

У Пентагоні заявили, що США з міркувань безпеки не будуть коментувати розміщення своїх військ в Сирії.

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Теги: #Сирія#Ракка