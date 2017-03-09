США відправили морських піхотинців для розгрому ІДІЛ в Рацці

Про це повідомляє BBC.

Читайте такожНевідомі атакували госпіталь в центрі Кабула

Зазначається, що американські морпіхи готують свої передові позиції на півночі провінції Ракка для допомоги загонам сирійської опозиції в операції зі звільнення Ракки.

Також наголошується, що в Сирію буде перекинута важка техніка.