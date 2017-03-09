США відправили морських піхотинців для розгрому ІДІЛ в Рацці
16:56, 09 березня 2017Світ
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США відправили кілька сотень морських піхотинців в Сирію, щоб підтримати місцеві сили в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави» при захопленні міста Ракка.
Сирія / REUTERS
Про це повідомляє BBC.
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Зазначається, що американські морпіхи готують свої передові позиції на півночі провінції Ракка для допомоги загонам сирійської опозиції в операції зі звільнення Ракки.
Також наголошується, що в Сирію буде перекинута важка техніка.
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