США відправили морських піхотинців для розгрому ІДІЛ в Рацці

16:56, 09 березня 2017
Світ
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США відправили кілька сотень морських піхотинців в Сирію, щоб підтримати місцеві сили в боротьбі з бойовиками «Ісламської держави» при захопленні міста Ракка.

REUTERS

Про це повідомляє BBC.

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Зазначається, що американські морпіхи готують свої передові позиції на півночі провінції Ракка для допомоги загонам сирійської опозиції в операції зі звільнення Ракки.

Також наголошується, що в Сирію буде перекинута важка техніка.

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Теги: #Сирія#Ракка