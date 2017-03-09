Адміністрація Трампа збирає саміт по боротьбі з ІДІЛ з представниками 68 країн

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Bloomberg.

За даними представників адміністрації США, зустріч пройде в кінці цього місяця, щоб спланувати подальші ходи з протидії ІДІЛ, оскільки коаліція втрачає позиції в Іраку і Сирії.

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Джерела повідомили, що міністри закордонних справ коаліції, а також представники міжнародних організацій, повинні зустрітися 22-23 березня, щоб спланувати стратегію протистояння терористичній групі.

Повідомляється, що саміт буде очолювати державний секретар Рекс Тіллерсон.

Нагадаємо, Сполучені Штати направили артилерійську батарею морської піхоти в Сирію, щоб допомогти розгромити "Ісламську державу" в місті Ракка, який вважається сирійською столицею ІДІЛ.