Картину Путіна продали за $1,1 мільйона (фото)

Петербурзький доброчинний аукціон "Гоголівська азбука", на якому були продані картини прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна і губернатора Санкт-Петербурга Валентини Матвієнко, виручив 70 млн. руб.

На аукціоні виставлялися картини, написані відомими політиками, діячами культури, спорту і засобів масової інформації, під час Петербурзького різдвяного ярмарку.

Картину В.Путіна "Узори" за 37 млн. руб. придбала московська галерея "Наш художник". Картина "Метель" пензля В.Матвієнко і художниці Надії Анфалової пішла з молотка за 11,5 млн. руб.

РБК