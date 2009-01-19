Картину Путіна продали за $1,1 мільйона (фото)
10:17, 19 січня 2009Світ
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На полотні - український рушник
Петербурзький доброчинний аукціон "Гоголівська азбука", на якому були продані картини прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна і губернатора Санкт-Петербурга Валентини Матвієнко, виручив 70 млн. руб.
На аукціоні виставлялися картини, написані відомими політиками, діячами культури, спорту і засобів масової інформації, під час Петербурзького різдвяного ярмарку.
|Фото AP
Картину В.Путіна "Узори" за 37 млн. руб. придбала московська галерея "Наш художник". Картина "Метель" пензля В.Матвієнко і художниці Надії Анфалової пішла з молотка за 11,5 млн. руб.
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