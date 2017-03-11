Чиновник мерії Нью-Йорка назвав причину смерті Чуркіна

03:27, 11 березня 2017
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Чиновник мерії Нью-Йорка, який побажав залишитися анонімним, назвав причину смерті постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.

Віталій Чуркін / REUTERS

Так, неназваний чиновник повідомив, що причиною смерті постпреда Росії при ООН став інфаркт, пише Associated Press.

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Як зазначається, ім'я чиновника не називається, оскільки офіційно він не уповноважений говорити про смерть російського дипломата.

Як повідомляв УНІАН раніше, судово-медичний експерт Нью-Йорка заявляв, що результати розтину посла Росії в ООН Віталія Чуркіна не будуть оприлюднені через його дипломатичний статус.

Російська сторона повідомляє, що Чуркіну стало погано в офісі російської місії ООН. Його доставили в госпіталь, де він і помер.

Нагадаємо, Чуркін був призначений послом Росії в ООН у квітні 2006 року. Він раптово помер 20 лютого 2017 року, за день до свого 65-річчя.

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Теги: #Чуркін