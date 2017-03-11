Чиновник мерії Нью-Йорка назвав причину смерті Чуркіна
Чиновник мерії Нью-Йорка, який побажав залишитися анонімним, назвав причину смерті постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.
Так, неназваний чиновник повідомив, що причиною смерті постпреда Росії при ООН став інфаркт, пише Associated Press.
Читайте також"Танці на кістках": Росія в Радбезі ООН перетворила смерть Чуркіна в акцію проти України - дипломати
Як зазначається, ім'я чиновника не називається, оскільки офіційно він не уповноважений говорити про смерть російського дипломата.
Як повідомляв УНІАН раніше, судово-медичний експерт Нью-Йорка заявляв, що результати розтину посла Росії в ООН Віталія Чуркіна не будуть оприлюднені через його дипломатичний статус.
Російська сторона повідомляє, що Чуркіну стало погано в офісі російської місії ООН. Його доставили в госпіталь, де він і помер.
Нагадаємо, Чуркін був призначений послом Росії в ООН у квітні 2006 року. Він раптово помер 20 лютого 2017 року, за день до свого 65-річчя.