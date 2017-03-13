У Шотландії почали підготовку до нового референдуму про незалежність

За словами Старджен, референдум має відбутися в період з осені 2018 до весни 2019 року, тобто до закінчення процесу виходу Великобританії з ЄС, пише Медуза з посиланням на The Guardian.

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У своєму виступі в Единбурзі шотландський міністр звинуватила британський уряд у небажанні досягти компромісу з приводу умов виходу Великобританії з ЄС.

Шотландія раніше просила розглянути варіант, при якому вона залишиться частиною єдиного європейського ринку, навіть якщо Англія, Уельс і Північна Ірландія залишать його.

За словами Старджен, вона не чекає, що уряд Великої Британії стане блокувати проведення нового референдуму в Шотландії.

Нагадаємо, що прихильники так званого Brexit перемогли у Великої Британії за результатами референдуму про збереження членства країни в Євросоюзі. Так, за вихід з ЄС проголосували 51,9, тоді як за збереження членства – 48,1%. При цьому Шотландія, Північна Ірландія і Гібралтар проголосували за те, щоб залишатися в ЄС.