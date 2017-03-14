Біля берегів Сомалі вперше з 2012 року захоплено судно

Сомалійські пірати вперше з 2012 року захопили велике комерційне судно поблизу узбережжя Сомалі, передає LB.ua з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник міжнародної організації Oceans beyond piracy Джон Стід, танкер Aris 13 з водотоннажністю 1800 тонн, що ходить під прапором Коморських островів, був захоплений озброєними людьми на двох швидкісних моторних човнах 13 березня.

Читайте такожНазваний регіон, де пірати небезпечніші за сомалійських

Танкер перевозив паливо з Джібуті в столицю Сомалі Могадішо, на борту перебували вісім членів команди зі Шрі-Ланки. Хто власник танкера, залишається невідомим. За одними даними, це компанія з ОАЕ, за іншими - з Греції.

Як повідомило анонімне джерело з Пунтленда, квазідержави в східній частині Сомалі, у захопленні танкера брали участь приблизно двадцять осіб.

За деякими даним, в даний час Aris 13 стоїть на якорі в сомалійському порту Алула, на борту перебувають кілька десятків озброєних людей. Ніяких вимог поки що не висувалося.

Як пояснив Джон Стід, нинішнє захоплення судна було ініційоване сомалійськими рибалками, серед яких багато колишніх піратів. За словами Стіда, місцеві рибалки незадоволені тим, що в їх водах ведуть промисел іноземні траулери, тому вони висловлюють свій протест захопленням комерційних судів.