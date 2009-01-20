Ющенко і Лукашенко домовилися разом просуватися до ЄС

Президенти України та Білорусі Віктор ЮЩЕНКО та Олександр ЛУКАШЕНКО домовились активізувати співпрацю в рамках ініціативи “Східне партнерство” з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прес-конференції у Чернігові.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що обговорював зі своїм білоруським колегою питання вироблення спільних дій щодо реалізації ініціативи “Східне партнерство”.

«Як побачите спільні потреби, спільні бажання, в тому числі і Молдови, Грузії, Азербайджану, Вірменії – це нова тема, яка відкривається в наших відносинах, і необхідно зробити велику інвентаризацію спільних позицій в тих чи інших галузях, і що ми можемо в рамках діалогу з Єврокомісією», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що необхідно розробити спільний план розвитку відносин з Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - польсько-шведська ініціатива, представлена в травні цього року й схвалена на засіданні Європейської Ради (саміт глав держав і урядів країн-членів ЄС) у червні.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.