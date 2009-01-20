Барак Обама став 44-м президентом США
20:14, 20 січня 2009Світ
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І виступив з інавгураційною промовою
Барак Обама прийняв присягу і став 44-м президентом США.
"Я, Барак Хуссейн Обама, урочисто присягаюся, що чесно виконуватиму обов`язки Президента Сполучених Штатів і, мірою своїх сил, охоронятиму, берегтиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог!", - сказав 44-й президент США.
Президентську присягу у Обами прийняв голова Верховного суду США.
Обама - перший в історії США афроамериканець - президент Сполучених Штатів Америки.
Після складання присяги Обама виступив з традиційною інавгураційною промовою.
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