Барак Обама став 44-м президентом США

І виступив з інавгураційною промовою

Барак Обама прийняв присягу і став 44-м президентом США. "Я, Барак Хуссейн Обама, урочисто присягаюся, що чесно виконуватиму обов`язки Президента Сполучених Штатів і, мірою своїх сил, охоронятиму, берегтиму і захищатиму Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог!", - сказав 44-й президент США. Президентську присягу у Обами прийняв голова Верховного суду США. Обама - перший в історії США афроамериканець - президент Сполучених Штатів Америки. Після складання присяги Обама виступив з традиційною інавгураційною промовою.

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