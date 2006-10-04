У Грузії формують списки росіян, які хочуть виїхати на батьківщину

У посольстві Росії в Грузії з сьогоднішнього дня почнуть формувати списки російських громадян, які тимчасово перебувають на території Грузії і бажають виїхати на батьківщину.

Про це повідомили РИА «Новости» в посольстві РФ у Тбілісі.

"Посольство Росії в Грузії інформує про те, що російські громадяни, які тимчасово перебувають у Грузії, можуть звернутися до посольства Росії в Тбілісі для вирішення питання про їх повернення на батьківщину", - повідомили в посольстві.

Росія з 3 жовтня припинила транспортне сполучення з Грузією.

За словами глави Федеральної аеронавігаційної служби РФ Олександра НЕРАДЬКО, припинення повітряного сполучення з Грузією пов`язане з накопичуваною дебіторською заборгованістю грузинських користувачів повітряного простору. Він повідомив, що прострочена заборгованість складає вже більше 3,6 млн. доларів США, а поточна заборгованість перевищила 176 тис. доларів США, при цьому терміни припинення повітряного сполучення визначатимуться залежно від вирішення питання про врегулювання заборгованості.

Наразі повернутися до Росії громадяни РФ можуть тільки через треті країни, такі як Азербайджан, Вірменія і Україна.