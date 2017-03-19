В Барселоні тисячі людей протестують проти "сепаратистського перевороту"

В Барселоні кілька тисяч людей сьогодні взяли участь в акціях протесту із закликом "зупинити сепаратистський переворот". Про це повідомляє видання La Razon.

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Акція, що організована активістами «Громадянського суспільства Каталонії», проходить під гаслом «За свободу, демократію і співіснування».

Маршрут ходи пролягав через центр міста до площі, на який розташована будівля каталонського парламенту.

За словами глави «Громадянського суспільства Каталонії» Хосе Домінго, акцію було організовано, щоби чинити опір сепаратистським рухам та зупинити «інституційний державний переворот».

Як повідомляв УНІАН, 14 лютого Конституційний суд Іспанії анулював резолюцію регіонального парламенту Каталонії, якою передбачалася можливість проведення референдуму щодо незалежності Каталонії.

*** Влада Каталонії, північно-східного регіону Іспанії, за підтримки значної частини населення багато років прагне відокремлення. Правляча коаліція Каталонії планувала не пізніше вересня 2017 року провести референдум щодо незалежності регіону. В уряді Іспанії запевняють, що не дозволять провести голосування про відокремлення Каталонії, регіону, який виробляє майже п'яту частину ВВП країни.