Генсек НАТО відвідає США вперше з часу обрання президентом Трампа

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідає Сполучені Штати Америки з 20 по 22 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті альянсу.

У вівторок, як очікується, Столтенберг проведе зустріч з главою Пентагону Джеймсом Меттісом та іншими високо посадовцями США.

Читайте такожСтолтенберг закликав Австрію і Туреччину до примирення

У середу, 22 березня, генсек НАТО відвідає зустріч міністрів закордонних справ країн, що входять до глобальної коаліції з боротьби з "Ісламською державою".

Протягом візиту у Столтенберга заплановані низка двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, Трамп пояснив рішення збільшити витрати на оборону.