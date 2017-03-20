Генсек НАТО відвідає США вперше з часу обрання президентом Трампа
16:31, 20 березня 2017Світ
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Столтенберг проведе зустріч з главою Пентагону Джеймсом Меттісом.
Єнс Столтенберг / REUTERS
Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідає Сполучені Штати Америки з 20 по 22 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сайті альянсу.
У вівторок, як очікується, Столтенберг проведе зустріч з главою Пентагону Джеймсом Меттісом та іншими високо посадовцями США.
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У середу, 22 березня, генсек НАТО відвідає зустріч міністрів закордонних справ країн, що входять до глобальної коаліції з боротьби з "Ісламською державою".
Протягом візиту у Столтенберга заплановані низка двосторонніх зустрічей.
Як повідомляв УНІАН, Трамп пояснив рішення збільшити витрати на оборону.
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