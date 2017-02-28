Трамп пояснив рішення збільшити витрати на оборону

Він пояснив своє рішення значно збільшити витрати на оборону, передає 112 з посиланням на CNN.

"Ми повинні знову почати вигравати війни. Хочу сказати, коли я був юним, вчився в старших класах і коледжі, всі говорили про те, що ми ніколи не програвали у війнах. Ви ж пам'ятаєте? Америка ніколи не програвала. А тепер ми ніколи не виграємо у війнах. І не боремося за те, щоб вигравати", – заявив Трамп.

Читайте такожСтолтенберг: За минулий рік видатки на оборону країн-членів НАТО виросли на $10 мільярдів

Президент зазначив, що США даремно витратили на військові операції на Близькому Сході 6 трлн дол.

"Близький Схід став набагато гірше, ніж 16-17 років тому. Це осине гніздо. Такого неподобства ми ніколи раніше не бачили. Ми нічого не добилися", – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп хоче різко збільшити витрати на оборону країни в наступному році. Як стверджує видання The New York Times, глава Білого дому має намір при цьому скоротити фінансування низки держорганів, зокрема, федерального агентства США по охороні навколишнього середовища.