У Польщі за шпигунство на Росію засудили адвоката

У Польщі Окружний суд Варшави засудив до 4 років адвоката за підозрою у шпигунстві для Росії, пише PAP.

Адвоката звинуватили у шпигунству для ГРУ Росії, що завдало шкоди Польщі. При цьому сам обвинувачений своєї провини не визнає.

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Видання повідомляє, що захист обвинуваченого адвоката просив виправдання, а от сторона обвинувачення вимагала 6 років ув’язнення.

Зазначається, що процес над засудженим почався у 2016 році та проходив у закритому режимі.

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