"МДБ ДНР" скаржиться на українських розвідників, які споюють бойовиків "для вивідування таємниць" – ІС

Як повідомляє група «Інформаційне спротив», за даними місцевого "МДБ", терористи, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, розголошують всім зацікавленим і не дуже зацікавленим різні подробиці про особливості своєї служби. Чим користуються, судячи зі звітів "чекістів", розвідувальні служби України. Які, знову ж таки за версією місцевого "МДБ", "масово споюють бойовиків, які заходять в питейні заклади, або заводять знайомства з метою подальшого вживання алкоголю і вивідування таємниць".

Читайте такожУ Донецьку бойовики провели операцію проти "українських шпигунів": застрелили чотирьох місцевих жителів - ІС

За даними інсайда групи ІС, таким чином терористи просто хочуть прибрати до рук більшість питних закладів у "республіці".

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бойовики продовжують нести небойові втрати особового складу і техніки в результаті слабкої підготовки та недбалого ставлення до виконання службових обов'язків.