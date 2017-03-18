Штурм Мосула: іракська армія відбила в ІДІЛ два ключових райони міста

Іракські сили заявили, що захопили два ключових райони під час наступу на позиції бойовиків ІДІЛ в західній частині Мосула, повідомляє ZN.ua з посиланням на Al Jazeera.

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"Капітан федеральної поліції Адель Ахмед сказав, що контроль над районами аль-Курей та аль-Тавафо дозволить організувати "зелений коридор" для евакуації мирного населення з міста", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що армія Іраку взяла під контроль 40% території міста Мосул. Бойовиків "Ісламської держави", які залишилися в ньому, повністю оточено. Крім того, іракська армія контролює всі дороги, якими можна виїхати з Мосула.

Раніше повідомлялося, 18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частини Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр у місті.