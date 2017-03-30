Путін назвав "хороший майданчик" для зустрічі з Трампом

Російський президент Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з главою США Дональдом Трампом під час Арктичного саміту, який може пройти у Фінляндії.

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Про це він заявив, виступаючи на пленарному засіданні форуму "Арктика - територія діалогу". Його слова на своїй сторінці у Twitter навів прокремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"Путін на питання про ймовірну зустріч з Трампом у Фінляндії: Якщо така зустріч буде опрацьована, ми готові. Гельсінкі - хороший майданчик", - пише Смирнов.

Путин на вопрос о возможной встрече с Трампом в Финляндии: Если такая встреча будет проработана, мы готовы. Хельсинки - хорошая площадка pic.twitter.com/QmXMAzH1cH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 30, 2017

Раніше у Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп і президент РФ Володимир Путін зустрінуться на саміті G20 у липні в Німеччині, а щодо інших зустрічей "конкретики немає".