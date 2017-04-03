Маккейн закликає зупинити безкарне втручання РФ у справи інших країн

Розслідування спроб втручання Росії у президентські вибори в США, а також зв'язків команди нинішнього президента з Кремлем, має чітко встановити мотиви і методи росіян, а також знайти спосіб протидії цій тактиці, яку РФ застосовує по всьому світу без наслідків для себе.

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Таке переконання висловив у неділю в інтерв'ю ABC News голова Комітету Сенату США з питань збройних сил Джон Маккейн, передає 112 Україна.

"Ми знаємо про факт спроби росіян змінити результат наших виборів, здійснюючи напади на фундаментальні основи демократії. Ми повинні знати, ми повинні знати чому, і найголовніше – ми повинні знати, що потрібно зробити, щоб запобігти подібній діяльності, яку вони продовжують вести у вільних країнах по всьому світу", - заявив американський сенатор.

У цьому зв'язку він підкреслив, що розслідування, яке триває в США, має вивчити всі аспекти ситуації, в тому числі "пріоритети президента Трампа, а також інші пріоритети, які, на думку багатьох з нас, мають місце".

Маккейн також зазначив, що втручання Росії у міжнародні справи по всьому світу відбувається практично без наслідків.

"Вони з успіхом для себе продовжують розчленовувати Україну; вони досягли успіху у створенні значного впливу на Близькому Сході, якого ніколи не мали раніше; вони успішно втрутилися у наші вибори, і ми знаємо, що вони продовжують робити те ж саме у виборчих процесах у Франції та в інших місцях. І досі вони або зазнали незначне, або ж взагалі не понесли покарання за все це", - підкреслив сенатор-республіканець.

Разом з тим, він висловив упевненість у команді з питань національної безпеки в новій адміністрації Трампа, зазначивши, що президентові варто було б прислухатися до них.