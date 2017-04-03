"Говорили занадто голосно": Мексиканська газета закрилася після вбивства трьох журналістів

Редакція мексиканської газети Norte de Ciudad Juarez повідомила про те, що недільний випуск став останнім. Причиною рішення про припинення виходу видання стало вбивство журналіста і кримінальна ситуація в країні в цілому, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

В неділю був надрукований останній випуск газети. Тепер видання продовжить виходити тільки в інтернет-версії.

Журналістку газети Мирославу Бріч застрелили у місті Чихуахуа в березні. Крім неї, у березні були вбиті ще два журналісти.

Бріч робила матеріали про зв'язки між організованою злочинністю і чиновниками в штаті Чихуахуа. В неї вистрілили 8 раз, коли вона перебувала в своїй машині поруч з будинком.

Вбивця залишив на місці злочину записку: "За те, що говорила занадто голосно"

Поруч з нею в машині була її дитина, але вона не постраждала. Вбивця залишив на місці злочину записку: "За те, що говорила занадто голосно".

Редактор Norte de Ciudad Juarez Оскар Канту сказав, що ніхто не може дати жодних гарантій безпеки журналістам.

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"У всього в житті є початок і кінець, і ціна, яку треба заплатити, але якщо ця ціна - життя людини, я не готовий розплачуватися життям своїх співробітників або кого б то не було іншого", - сказав Канту.

З 1992 року в Мексиці було вбито 35 журналістів, багато з них перед смертю піддалися тортурам - такі дані надав мексиканський комітет захисту журналістів.

Ще 50 журналістів були вбиті за цей же період часу з нез'ясованих причин.

У березні губернатор штату Чихуахуа заявив, що в уряду немає ефективних засобів для боротьби з організованою злочинністю.