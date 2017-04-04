Голова НАТО закликає Європу збільшити витрати на оборону

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг закликав Німеччину та інших європейських членів НАТО у своїх же власних інтересах підвищити відрахування на оборону. "Мова йде не про те, щоб догодити США. Мова йде про безпеку Європи", - Столтенберг заявив в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, опублікованому у вівторок, 4 квітня, як повідомляє DW.

Він нагадав, що Європа знаходиться набагато ближче, ніж США, до джерел загроз і зон кризи, "ближче до Росії, Сирії, Іраку".

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Столтенберг посилив тиск на Німеччину, з тим, щоб вона виділяла на оборону два відсотки від ВВП. Він нагадав, що в роки холодної війни Німеччина та інші європейські держави виділяли на оборону більше двох відсотків, а багато років навіть три відсотки. В даний час німецькі витрати в цій галузі становлять 1,2 відсотка. Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель (Sigmar Gabriel) на нещодавній зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн - членів НАТО назвав вимоги про двохвідсоткові відрахування абсолютно нереалістичними.

Глава НАТО проаналізував, якими наслідками вихід Великобританії з Євросоюзу загрожує для діяльності альянсу, уточнивши, що не очікує ніяких негативних змін.

"Вихід Великобританії з ЄС не змінить її ставлення до НАТО", - заявив Столтенберг.