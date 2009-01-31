Брата Обами заарештували за наркотики

Джордж Обама, зведений брат президента США Барака Обами, арештований в Кенії за підозрою в зберіганні наркотиків, повідомила поліція.

Інспектор поліції Августин Мутембей повідомив, що Обаму заарештували за підозрою в зберіганні марихуани, він постане перед судом у понеділок. Зараз він знаходиться в поліцейській дільниці Хурума в Найробі, передає CNN .

Сам Джордж Обама звинувачення на свою адресу заперечує. «Вони забрали мене з дому. Я не знаю, в чому вони мене звинувачують», - сказав він.

Джордж Обама і президент США кілька разів зустрічалися, проте не підтримували постійних відносин.

Газета.ру