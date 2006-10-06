20-кілометрову нафтову пляму на Дунаї вдалося призупинити

В результаті перекриття бонами русла Дунаю у районі 585-ї та 560-ї відміток на ділянці Черковиця – Свіщов, подальше масове розповсюдження мазутних плям вдалося призупинити та не допустити їхнього просування течією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, румунська сторона висловила готовність направити для розчищувальних робіт у болгарській частині Дунаю два спеціалізованих судна-нафтозбірники. Крім цього, урядом Румунії прийняте рішення про надання Болгарії додаткової технічної допомоги у вигляді 6,5 тонн абсорбенту та 270 метрів дренажу загальною вартістю 50000 євро. Водночас болгарська сторона звернулася до Центру моніторингу та інформації Єврокомісії з проханням надати необхідну техдопомогу у зв’язку із забрудненням та необхідністю ліквідації його наслідків.

Як повідомляв УНІАН, 20-кілометрову нафтову пляму, що утворилася внаслідок забруднення вод Дунаю на території Сербії, в районі українського порту Рені очікували не раніше 9 жовтня. В Одесі створено спеціальну робочу групу з координації дій та підготовки оперативних рішень з метою для мінімізації наслідків негативного впливу забруднення Дунаю.