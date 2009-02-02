Європейські учасники G-20 зберуться в Берліні

Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель збере представників європейських країн - членів "великої двадцятки" на зустріч, присвячену обговоренню їх спільної стратегії на призначеному на квітень саміті G-20 в Лондоні, передає Associated Press.

А.Меркель прагне поліпшити керованість світової економіки для того, щоб запобігти поглибленню фінансової кризи.

Зустріч відбудетьсяде в Берліні в лютому. Конкретніша дата не називається.

"Велика двадцятка" - це неформальне економічне співтовариство, яке об`єднує Євросоюз і 19 провідних розвинених країн і країн, що розвиваються, - Австралію, Аргентину, Бразилію, Велику Британію, Індію, Індонезію, Італію, Канаду, Китай, Мексику, Німеччину, ПАР, Південну Корею, Росію, Саудівську Аравію, США, Туреччину, Францію і Японію.

У країнах "двадцятки" живуть дві третини населення Землі і виробляється 85% світового валового продукту.

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